Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2" [ Редагувати ]
Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання росією війни проти України.
Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Twitter відомства.
"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", - заявив міністр юстиції.
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