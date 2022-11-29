Російські військові стратили 7 жителів села Правдине Херсонської області, коли місто було окуповане. Про це пише американська газета The New York Times.

Місцеві жителі сказали журналістам, що 6 з 7 вбитих чоловіків працювали охоронцями, вони приїхали до села з іншого міста.

Один з них, на ім’я Влад зав’язав стосунки з дівчинкою-підлітком, з якої знущався її вітчим.

За даними NYT, вітчим співпрацював з російськими окупантами й вигадав історію, що Влад та інші охоронці нібито шпигують за росіянами.

У середині квітня місцевий мешканець мисливець, на ім’я Анатолій Сікоза почув вибух у сусідньому будинку. Він підійшов до будинку і побачив під уламками тіла шістьох охоронців та однієї дівчини.

Сікоза побачив, що вбитим заздалегідь зв’язали руки за спиною і зав’язали очі. Дівчина, за його словами, мала такий вигляд, ніби її задушили.

"Я можу сказати, що їх вбив не вибух", - наголосив мисливець.

Чоловік розповів журналістам, що "вмовляв" військових рф дозволити йому поховати вбитих, але йому дали дозвіл лише через 5 тижнів після загибелі. Сікоза підготував могилу для шістьох охоронців. Тіло дівчинки забрала та поховала її родина.

Слідчі витягують тіла, щоб проаналізувати причину смерті та використати докази для переслідування російських військ за воєнні злочини.

Журналісти NYT зазначили, що до війни у Правдиному жило 1222 особи. Через дію російських загарбників село перетворилося на пустелю з голими деревами, покинутими будинками та брудними дорогами. Там немає електрики та водопроводу.