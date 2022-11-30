У російській Пермі палає найбільша ТЕЦ (відео) [ Редагувати ]
У Пермі на ТЕЦ-9 в районі аеропорту опівдні 30 листопада сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Пожежа спалахнула під час зварювальних робіт. У МНС рф повідомили, що спалахнула покрівля котло-турбінного цеху. Евакуйовано понад 500 осіб.
За даними Mash, постраждали троє людей. Двох із них госпіталізували до опікового відділення, третього постраждалого реанімують.
ТЕЦ-9 належить енергетичній компанії "Т Плюс", це найбільша теплова електростанція у Пермському краї рф.
по темі
Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є загроза нових ракетних ударів з боку росії. Очільник Миколаївщини записав відповідне відеозвернення
У звільненому від окупантів Херсоні відновили енергопостачання. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Через масові ракетні удари рашистів по критичній інфраструктурі українці почали масово використовувати електрогенератори, які при неправильному використанні становлять загрозу для людського життя. Про дві трагедії, які сталися на Київщині, повідомив голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) щойно доправило до України понад 1000 електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни