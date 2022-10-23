У Пермі сталася пожежа на пороховому заводі [ Редагувати ]
Щонайменше троє людей загинули через пожежу, що сталася на території Пермського порохового заводу на околиці Пермі. Про це повідомляє Properm.ru, посилаючись на єдину чергову диспетчерську службу міста.
Займання сталося увечері 22 жовтня у приміщенні виробництва "Пластмаси", площа пожежі становила 20 квадратних метрів.
Після займання, як повідомили очевидці у місцевих пабліках, стався вибух. Під завалами опинилися кілька людей.
Пермський пороховий завод - одне з найбільших оборонних підприємств у росії. Як сказано на його сайті, серед іншого він випускає заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", а також заряди двигунів ракет класу "повітря-повітря".
Нагадаємо, у травні 2022 року через пожежу на Пермському пороховому заводі загинули двоє людей.
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