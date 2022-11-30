У Києві почнуть вимикати світло у всіх будинках: що відомо [ Редагувати ]
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В Києві почнуть діяти "ручні відключення", для того, щоб вимикати будинки які знаходяться на лініях критичної інфраструктури.
Про це повідомляє генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
На сьогодні Київ все ще в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але на них орієнтуються і до них наближаються.
"Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора - менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими - 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тисяч менше, ніж учора", - сказав Коваленко.
Він також нагадав, що в Києві є будинки які знаходяться на одній лінії з обєктами критичної інфраструктури, які не беруть участі в відключеннях світла. Тому в цих будинках електрику теж не вимикають.
Однак, щоб відключення були справедливими, цю ситуацію вирішили виправити.
"Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається - то енергетики їх перемикають... Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення - ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема", - пояснив Коваленко.
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