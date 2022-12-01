Президент США Джо Байден вважає за можливі переговори зі своїм російським колегою володимиром путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Про це повідомляє журналіст Politico Елі Стоколс у Twitter.

"Я готовий поговорити з путіним, якщо справді в ньому є зацікавленість - він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив", - зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

Президент підкреслив, що російський диктатор "прорахувався по всіх пунктах", і думку про його перемогу над Україною навіть "неможливо уявити".