При перебоях із водопостачанням у столиці працюватиме система резервних джерел води. Насамперед, це бюветні комплекси, більшість яких мають можливість підключення до генераторів.

Повідомляється, що столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключать 105 бюветів "Київводфонду" та ще шість бюветів "Київводоканалу".

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть до пунктів обігріву за потреби. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн із водою.

Крім того, у разі повної відсутності енергопостачання працюватимуть торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду.