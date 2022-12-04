Під Бухмутом загинули п'ятеро грузинських добровольців (фото) [ Редагувати ]
Під Бахмутом на Донеччині потрапила група добровольців з Грузії, внаслідок чого було поранено командира, а п'ятеро бійців - загинули. Про це в ефірі телеканалу "Мтаварі" повідомив доброволець Ромео Парулава.
Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих.
Загиблі грузинські бійці служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року. Стали відомі їхні імена: Авто Руруа, Ромео Пічхая, Ромео Кварацхелія, Бадрі Маркелія, Мераба Аладашвілі.
Раніше стало відомо про загибель іншого добровольця, Джаби Хоперії.
У суботу, 3 грудня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю добровольців:
У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім'ям, друзям і родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні.
За даними порталу "Новости-Грузия", на боці України зараз воюють до 1500 грузинських бійців. Частина мешкала в Україні, частина прибула вже після початку російського вторгнення.
Перший грузин-доброволець загинув 18 березня. Станом на 4 грудня в боях на боці Збройних Сил України загинули 33 грузини.
Нагадаємо, росіяни намагаються оточити Бахмут наступом на північ та південь. В останні дні, ймовірно, окупанти досягли невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.
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