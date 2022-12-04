Сума на відновлення України може перевищити колосальну цифру [ Редагувати ]
Сума на відновлення України може перевищити колосальну цифру. На початку 2022-го у Світовому банку підрахували, що повоєнна відбудова нашої держави обійдеться в 350 мільярдів доларів. Утім, нині ця сума може значно зрости - заявив цього тижня президент Світового банку Девід Малпасс. Усе через атаки росії по українській електромережі. Більше - у матеріалі наших журналістів.
Після варварських ударів росіян по цивільній інфраструктурі України, у Світовому банку вже не беруться навіть приблизно прорахувати, скільки ж коштуватиме відновлення нашої країни. Зрозуміло одне - потрібні будуть сотні мільярдів доларів. А загальна сума стане набагато більшою за прогнозовану ще півроку тому.
Девід Малпасс, президент Світового банку:
Ми провели офіційну оцінку збитків - те, що Світовий банк зазвичай робить в інших країнах після стихійного лиха або, як у цьому випадку, після техногенної катастрофи - вторгнення росії в Україну. Тож ті 350 мільярдів доларів, про що казали раніше, тепер я не знаю, які можуть бути цифри, але вони точно будуть приголомшливими. Бо росіяни навмисно б'ють по інфраструктурі України, по електромережі, яка є надзвичайно важливою. Електростанції - це, власне, частина критичної інфраструктури країни. Відновити її - дуже дорого.
Наслідки російських атак на власні очі побачили минулого місяця. Тоді делегація Світового банку, окрім Києва, відвідала Бучу та Ірпінь, які найбільше постраждали в перші місяцІ війни.
Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи:
Електропостачання більшої частини України зруйновано за останні кілька тижнів, тож Світовий банк співпрацюватиме з урядом України, з усіма місцевими органами влади, щоб відновити та відремонтувати інфраструктуру. Це треба робити, щоб пройти важку зиму бодай трохи легше. Співпрацюватимемо у ремонті житла, доріг та енергетичної інфраструктури. Треба гарантувати надання послуг у медицині, освіті, у виплатах пенсій і зарплат. Для всіх нас дуже важливо бути свідками хоробрості та стійкості українського народу і ми будемо підтримувати Україну щодня всі наступні роки.
Ще кілька місяців тому у Світовому банку заявляли, що відновлення України почнеться на другий день після завершення війни. Руйнування росіянами українських енергетичних об'єктів змусило кардинально змінити думку.
Роман Качур, представник України у Світовому банку:
Ми не можемо зволікати з відновленням, це треба починати негайно, вже зараз. Якщо відремонтувати дах в будівлі, то це буде тільки одна десята тих коштів. Якщо цього не зробити і дочекатися, коли прийде зима і повністю вся будівля буде зруйнована. Тому працюємо зараз зі Світовим банком для того, щоб підготувати програму і почати невідкладне відновлення ще до закінчення війни.
Коен Давідс, виконавчий директор Групи Світового банку:
Світовий банк є довгостроковим партнером України і бере участь у її відновленні з першого дня війни. Зрозуміло, що Україна і надалі потребуватиме нашої підтримки, і зрозуміло, що Світовий банк у партнерстві з іншими донорами допомагатиме Україні відновлюватися, навіть якщо війна ще триває.
Саме через Світовий банк Україна отримала більше половини глобальної економічної допомоги від початку війни. А це майже 18 мільярдів доларів. І Захід не втомиться допомагати Україні, натомість, на росію чекає ізоляція та руїна.
Девід Малпасс, президент Світового банку:
Це виснажлива війна. І виснажує вона саме росію. Цією війною рф руйнує своє майбутнє та майбутнє своїх громадян. Росіяни вже вигнанці на всіх міжнародних самітах. Це вже для них катастрофа. Звісно, що більшого лиха нині зазнають українці - це і руйнування в їхній країні, і загиблі. І ми не припинимо їх підтримувати. І я не бачу втоми донорів. Що я бачу - так це нагальну потребу досягти прогресу у підтримці України, а також - величезне розчарування росією.
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