Сума на відновлення України може перевищити колосальну цифру. На початку 2022-го у Світовому банку підрахували, що повоєнна відбудова нашої держави обійдеться в 350 мільярдів доларів. Утім, нині ця сума може значно зрости - заявив цього тижня президент Світового банку Девід Малпасс. Усе через атаки росії по українській електромережі. Більше - у матеріалі наших журналістів.

Після варварських ударів росіян по цивільній інфраструктурі України, у Світовому банку вже не беруться навіть приблизно прорахувати, скільки ж коштуватиме відновлення нашої країни. Зрозуміло одне - потрібні будуть сотні мільярдів доларів. А загальна сума стане набагато більшою за прогнозовану ще півроку тому.

Девід Малпасс, президент Світового банку:

Ми провели офіційну оцінку збитків - те, що Світовий банк зазвичай робить в інших країнах після стихійного лиха або, як у цьому випадку, після техногенної катастрофи - вторгнення росії в Україну. Тож ті 350 мільярдів доларів, про що казали раніше, тепер я не знаю, які можуть бути цифри, але вони точно будуть приголомшливими. Бо росіяни навмисно б'ють по інфраструктурі України, по електромережі, яка є надзвичайно важливою. Електростанції - це, власне, частина критичної інфраструктури країни. Відновити її - дуже дорого.

Наслідки російських атак на власні очі побачили минулого місяця. Тоді делегація Світового банку, окрім Києва, відвідала Бучу та Ірпінь, які найбільше постраждали в перші місяцІ війни.

Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи:

Електропостачання більшої частини України зруйновано за останні кілька тижнів, тож Світовий банк співпрацюватиме з урядом України, з усіма місцевими органами влади, щоб відновити та відремонтувати інфраструктуру. Це треба робити, щоб пройти важку зиму бодай трохи легше. Співпрацюватимемо у ремонті житла, доріг та енергетичної інфраструктури. Треба гарантувати надання послуг у медицині, освіті, у виплатах пенсій і зарплат. Для всіх нас дуже важливо бути свідками хоробрості та стійкості українського народу і ми будемо підтримувати Україну щодня всі наступні роки.

Ще кілька місяців тому у Світовому банку заявляли, що відновлення України почнеться на другий день після завершення війни. Руйнування росіянами українських енергетичних об'єктів змусило кардинально змінити думку.

Роман Качур, представник України у Світовому банку:

Ми не можемо зволікати з відновленням, це треба починати негайно, вже зараз. Якщо відремонтувати дах в будівлі, то це буде тільки одна десята тих коштів. Якщо цього не зробити і дочекатися, коли прийде зима і повністю вся будівля буде зруйнована. Тому працюємо зараз зі Світовим банком для того, щоб підготувати програму і почати невідкладне відновлення ще до закінчення війни.

Коен Давідс, виконавчий директор Групи Світового банку:

Світовий банк є довгостроковим партнером України і бере участь у її відновленні з першого дня війни. Зрозуміло, що Україна і надалі потребуватиме нашої підтримки, і зрозуміло, що Світовий банк у партнерстві з іншими донорами допомагатиме Україні відновлюватися, навіть якщо війна ще триває.

Саме через Світовий банк Україна отримала більше половини глобальної економічної допомоги від початку війни. А це майже 18 мільярдів доларів. І Захід не втомиться допомагати Україні, натомість, на росію чекає ізоляція та руїна.

Девід Малпасс, президент Світового банку: