У Ростовській області дезертир відкрив вогонь по поліцейських з кулемета [ Редагувати ]
Чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по поліцейських у Новошахтинську в Ростовській області. У результаті один поліцейський отримав поранення. Нападника розшукують. Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на управління МВС по Ростовській області.
ТАСС з посиланням на джерела у МВС повідомляє, що інцидент пригода стався опівдні за місцевим часом. Нападник є дезертиром, він вів вогонь з кулемета. Його особу поки що не встановлено.
На початку грудня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти щодня відловлюють до 50 дезертирів у Луганській області.
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