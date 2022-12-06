Чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по поліцейських у Новошахтинську в Ростовській області. У результаті один поліцейський отримав поранення. Нападника розшукують. Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на управління МВС по Ростовській області.

ТАСС з посиланням на джерела у МВС повідомляє, що інцидент пригода стався опівдні за місцевим часом. Нападник є дезертиром, він вів вогонь з кулемета. Його особу поки що не встановлено.

На початку грудня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти щодня відловлюють до 50 дезертирів у Луганській області.