Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що росіяни фіксують збільшення потоку дезертирів, які втікають з позицій у Луганській області. Щодня відловлюють до 50 осіб. Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до росії.