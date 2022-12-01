"Окупанти щодня відловлюють до 50 дезертирів у Луганській області" - Громов [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що росіяни фіксують збільшення потоку дезертирів, які втікають з позицій у Луганській області. Щодня відловлюють до 50 осіб. Про це він сказав під час брифінгу.
За його словами, російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до росії.
російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії.
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