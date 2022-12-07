Захід допомагає українській армії не лише зброєю, але й знаннями. Лише у Великій Британії вже підготували майже 9000 вояків. А станом на зараз - ще 3000 наших хлопців перебувають на навчанні за кордоном.

Які країни найактивніше залучені до тренування українських воїнів, а які приєднаються вже найближчим часом - розповість наша спеціальна кореспондентка у Британії Світлана Чернецька.

У цій військовій академії в Іспанії все ще незвично чути так багато української мови. Це перший заїзд - 64 добровольці, які приєдналися до лав ЗСУ. Усі без бойового досвіду за плечима. Середній вік - 34 роки й у більшості - вища освіта.

Мартінез Лозано, командир тренувального табору в Толедо:

Базовий модуль орієнтований на людей без жодної військової підготовки. І ми вже встигли переконатися, що вони дуже зацікавлені в навчанні. Вони знають, що на них чекає в майбутньому, вони дуже мотивовані та добре прогресують.

Перша медична допомога на полі бою, рукопашний бій, розмінування, прицільні стрільби - інтенсивний курс молодого бійця розрахований на п'ять тижнів. Українці тренуються по 12 годин на добу.

В Піхотній академії Толедо приймуть 2400 українських вояків за рік. Ними опікується підрозділ бойової підготовки, який створили спеціально під це завдання. Тренування проходитиме в рамках місії військової допомоги Євросоюзу. Ще до Нового року ці вояки зможуть приєднатися до лав ЗСУ на передовій.

Франсіско Брако Карбо, генерал, командувач Оперативного командування в Іспанії:

Ми їх забираємо з України, привозимо сюди, навчаємо, підтримуємо в елементарних питаннях харчування, проживання, безпеки. І, коли вони закінчують, ми їх повертаємо назад до їхньої країни, в Україну.

З набутими знаннями з Іспанії вже повернулися 40 солдатів ЗСУ. Частина опановувала зенітно-ракетний комплекс Aspide, ці ЗРК вже на озброєнні українців. Іще частина українців навчалася обслуговувати іспанські гаубиці та керувати ними. Шість таких систем Мадрид передасть вже найближчим часом.

Представник українських ЗСУ:

Ви бачите - відповідь одна: зброя, навченість особового складу, максимальна можливість для виконання завдання. Ми захищаємо свою державу, ми не прийшли до когось іншого, ми захищаємо своє. І своє не віддамо.

Іспанське Толедо - стало однією із баз у Європі, де навчають українських вояків. У рамках новоствореної місії військової допомоги ЄС схожі навчання тривають також у Німеччині та Польщі. Днями один із таких тренувальних центрів у Польщі відвідав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

Ця військова допомога Україні - це дуже відчутний доказ та ілюстрація загального європейського бажання підтримати Україну. Ця місія є безпрецедентною з багатьох точок зору. Вона розширює кордони військового співробітництва Європейського Союзу до нового рівня.

Просто зараз в ЄС проходить навчання 1100 наших солдатів. У Польщі спеціалізуються на захисті від хімічної, біологічної та ядерної зброї, боротьбі з кібератаками, на ремонті зброї. У Німеччині - акцент на розмінуванні та опануванні тактиками ведення війни.

Крістін Ламбрехт, міністерка оборони Німеччини:

У Німеччині ми плануємо провести тренування 5000 українських солдатів вже до наступного червня. Це буде дуже широке коло навичок у форматі бригад. Такий наш план.

Попередньо Євросоюз обіцяє підготувати 15 тисяч українців. Зосередження місії на базах Іспанії, Польщі та Німеччини зовсім не означає, що лише ці країни залучені в тренуванні наших вояків. Загалом у програмі беруть участь 24 держави ЄС. Одні - забезпечують навчальні модулі, інші - надсилають своїх інструкторів. Норвегія, приміром, хоча і не входить до складу ЄС, але виділить 14 з половиною мільйонів євро на навчання українців в Європі, а також вдвічі збільшить кількість своїх інструкторів, задіяних у тренуваннях в інших країнах.

Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії:

Це право України - захищати себе, і це наше право - допомагати Україні захищати себе. Путін якраз думав, що Західна коаліція розпадеться, але цього не сталося, навпаки Захід консолідується попри весь біль, якого зазнає економічний сектор. Але, звичайно, найбільшого болю зараз зазнає Україна.

Про розширення навчальної місії для українців говорять і в США. Йдеться про збільшення кількості вояків до двох з половиною тисяч на місяць.

Майкл Вайсман, полковник армії США:

Ми інтенсивно тренуємося з українською армією останні років двадцять вже. І частиною її успіху на полі бою є відрив від традиційної східної моделі. Ми наполягаємо на посиленні ролі молодших командних чинів. Очевидно, це не повна причина деяких успіхів, яких вони досягли на полі бою. Але можна провести паралель між навчанням та розширенням повноважень молодших керівників до ефективності українських сил.

Загалом з 2014-го американське навчання пройшли десятки тисяч українських солдатів. Сполучені Штати залишаються одним із найбільших іноземних центрів підготовки наших вояків.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Та однозначним лідером у підготовці українських армійців є Велика Британія. Від літа тут вже підготували 9000 вояків, не лише солдатів піхоти, але й екіпажі вертольотів, інженерів і військових медиків. Усе за сучасними натівськими параметрами.

Всі сідайте так, зі схрещеними ногами.

Про успіх програми "Інтерфлекс" говорить міжнародна підтримка. Вже 12 країн світу задіяні у цій британській ініціативі. Це, зокрема, скандинавські та балтійські країни, Нідерланди, Нова Зеландія, Австралія, Канада. Насамперед вони надсилають військових інструкторів, але також допомагають покривати витрати цієї місії. Бо солдатів не просто тренують, але й відправляють додому у повній екіпіровці.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Ми налаштовані надати українським солдатам найкращі базові навички, бо ми знаємо, що російська армія цього не робить. Деякі мобілізовані в росії потрапляють на передову вже через 48 годин після призову, лише в касці, з іржавою рушницею, просто йдуть на загибель.

Навчання українців Лондон започаткував ще у 2015-му. У відповідь на анексію Криму та війну на Донбасі. Тоді британські військові інструктори почали приїжджати в українські тренувальні центри. Після початку повномасштабної війни програму призупинили й відновили влітку вже на британській землі.

Патрік Сендерс, начальник Генерального штабу армії Великої Британії:

Операція "Орбітал" зробила ключовий внесок у підготовку Збройних Сил України до цього бою. І вона продовжує розширюватися експонентно.

Окрім базової військової підготовки, в 14 країнах світу, українці вчаться керувати сучасною технікою, яка продовжує надходити на озброєння армії.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Президент путін і москва абсолютно недооцінили силу українських збройних сил. Вони також недооцінили готовність і єдність союзників і партнерів по НАТО в усьому світі підтримувати Україну. Хоробрість, відвага українських сил, звичайно, є головною причиною того, що українці здатні дати відсіч, але також і підтримка, яку вони отримують, обладнання, а ще тренування.

У наступному році ще низка країн збирається організувати курси воєнної підготовки для українців. У Франції приймуть 2000 українців, у Чехії - до чотирьох тисяч, у Литві - ще півтори тисячі.