Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною [ Редагувати ]
Білорусь, найближчий союзник росії, оголосила про переміщення військ і військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу.
Про це повідомляє CNN.
Як зазначає видання, посилаючись на білоруське інформаційне агентство "БелТА", причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж україно-білоруського кордону.
"У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою", - цитує CNN повідомлення Радбезу Білорусі.
Білорусь також знову оголосила про початок військових навчань у рамках "осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців".
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