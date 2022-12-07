З авіабази "Дягилєво" в рф зникли бомбардувальники [ Редагувати ]
З російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка. Це було помічено на знімках сервісу Planet Lab за 7 грудня. Про це свідчить допис редактора агентство "Радіо Свобода" Марка Крутова в Twitter.
Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні.
На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків.
Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.
1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022
по темі
Від початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні близько 200 000 своїх військових
Українські військові продовжують активно просуватися у бік Сватового, знищуючи пункти дислокації та склади окупантів
30 листопада спалахнула масштабна пожежа, повідомляється про спалах резервуарів з нафтопродуктами
росія використовує обстріл Запорізької АЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України з метою добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи
За минулу добу, 18 листопада, сили ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів