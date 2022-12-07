З російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка. Це було помічено на знімках сервісу Planet Lab за 7 грудня. Про це свідчить допис редактора агентство "Радіо Свобода" Марка Крутова в Twitter.

Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні.

На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків.

Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.