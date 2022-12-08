У Німеччині викрили терористичне угруповання, яке планувало в країні збройний державний переворот. У масштабній спецоперації задіяли понад три тисячі правоохоронців, вони провели обшуки в 11-ти німецьких землях.

Кому знадобилося захоплювати владу в Німеччині? І до чого тут князь, колишня депутатка Бундестагу та екс-військові? І що в них спільного з росією? Тетяна Логунова розкаже.

На цих кадрах - кінець політичної кар'єри князя Генріха XIII. Кар'єри, що так і не розпочалася. Німецька поліція заарештовує нащадка дворянського роду Рейсс. Чоловік планував організувати в країні державний переворот і стати мало не регентом. Крім нього, затримані ще 24 людини. Це переважно активісти право-радикального руху "рейхсбюргерів" - екстремістського угруповання, яке не визнає існування сучасної Німеччини.

Рух "рейхсбюргерів" виник на початку 90-х. Його активісти вважають себе громадянами німецького Рейху у кордонах 1937 року, сучасну ФРН вважають нелегітимною і не визнають її законів. Відповідно не платять податків і навіть друкують собі паспорти та водійські посвідчення "Рейху", якого не існує. За даними німецьких силовиків, активними членами руху є близько 20 тисяч жителів Німеччини. І досі вважалося, що вони маргинали та диваки.

Нині ж силовики повідомляють: рейхсбюргери разом із членами інших конспірологічних рухів утворили терористичне угруповання. Яке планувало захопити парламент та інші органи влади в країні.

Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Викрите терористичне угруповання було утворене на базі теорій змови та фантазій про державний переворот. Подальше розслідування дасть нам чітке уявлення про те, наскільки заколотники просунулися у підготовці до путчу.

Петер Франк, генеральний прокурор Німеччини:

За нашою інформацію, члени угруповання планували зайти в Бундестаг за допомогою сили.

Заколотники вже ділили і посади. Міністром юстиції князь Генріх планував призначити колишню депутатку від ультра-правої партії "Альтернатива для Німеччини" Біргіт Мальзак-Вінкеман. Силові відомства мали очолити колишні військові - вони теж були членами групи.

Петер Франк, генеральний прокурор Німеччини:

За нашими даними, у цього угруповання було і воєнне крило. Його завданням було створення нової німецької армії. Деякі із членів цього воєнного крила в минулому служили у Бундесвері.

Не обійшлося і без російського сліду. За даними німецьких ЗМІ, серед затриманих є громадянка росії. Жінка на ім'я Віталія - подруга або кохана принца Генріха - начебто намагалася познайомити його з російськими дипломатами. Щоб через них домовитися про співпрацю з кремлем після путчу. У москві, звісно, усі контакти заперечують.

дмитро пєсков, речник кремля:

Це внутрішня проблема ФРН. Вони самі констатують, що про втручання росії не йдеться. Ми дізналися про це із ЗМІ, нам нема чого сказати з цього приводу.

Найближчим часом усі затримані постануть перед судом, який обере їм запобіжний захід. До Німеччини екстрадують і кількох заколотників, затриманих в Італії та Австрії.