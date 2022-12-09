З 14 грудня в Україні змінюються правила реєстрації і перереєстрації автомобілів. Оформляти по-новому потрібно буде всі автомобілі - як за першої реєстрації іномарок з-за кордону, так і при перереєстрації на нового власника (купівля-продаж, успадкування).

Нововведень кілька:

Експертиза авто виводиться в окрему процедуру. Зараз її проводять у процесі реєстрації, на місці - у сервісних центрах МВС.

Зареєструвати авто можна буде онлайн без відвідування сервісних центрів. Це означає, що не потрібно буде стояти в чергах та користуватися послугами "рішал". Це означає, що продавцю авто, який, наприклад, перебуває за кордоном, не потрібно буде повертатися до країни, щоби провести угоду. Він може й надалі перебувати за кордоном, доручивши провести експертизу авто довіреній особі.

Можна буде обмежитися отриманням лише електронного техпаспорта та прав (хоча можливо і виготовлення пластику).

Експертиза автомобіля

Експертиза автомобіля стане "автономною", її проводять спеціалісти експертних центрів МВС. Мета процедури - підтвердити, що автомобіль саме той, на який подаються документи, тобто відповідність марки, моделі, року випуску, кузовного номера. Також завдання експерта - переконатись, що немає підробки, наприклад, номера двигуна.

Зараз експертиза авто - це перший етап його реєстрації. Вона проводиться при сервісних центрів МВС того ж дня, що й постановка на облік. Людина спочатку займає чергу на реєстрацію, потім отримує довідку від експерта і продовжує оформлення.

З 14 грудня експертиза стане окремою послугою. Її можна буде проводити, як і раніше, у сервісному центрі МВС, можна в іншому експертному центрі чи іншому місті. Експертний висновок буде дійсний 10 днів (при цьому саму експертизу в МВС обіцяють впродовж дня). За цей час необхідно пройти процедуру реєстрації авто.

Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, відокремлюється від процедури реєстрації у сервісному центрі. Тепер його потрібно буде проходити до того, як звернутися за послугою реєстрації.

Експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях, як перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу, перереєстрація авто після успадкування, якщо свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року тощо.

Але в деяких випадках експертизу можна не проводити:

якщо реєструється нове авто;

при зміні анкетних даних власника;

при знятті транспортного засобу з обліку (вибракування);

при перереєстрації авто після переобладнання на газ;

при перереєстрації авто після втрати номерних знаків або закріплення за власником індивідуальних номерів.

Окрім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення дозволить у майбутньому здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів - власника і покупця.

Для продавця транспортного засобу це зробить процедуру перереєстрації довшою - адже потрібно буде присвятити окремо один день експертизі (замість того, щоб зробити її у день перереєстрації авто). Але для покупця все спроститься - йому не доведеться чекати, доки проведуть експертизу.