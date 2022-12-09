В Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло [ Редагувати ]
В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
Він зазначив, що українці протягом усієї зими житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії.
Так, держава та уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримуватиме електроенергію.
Шмигаль доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабміну чіткі пріоритети включення електропостачання.
- Перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.
- Другий пріоритет - це об’єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним.
- Третій пріоритет - це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як хлібопекарні та молокозаводи.
- Четвертий пріоритет - житловий сектор.
За словами Шмигаля, лиши після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.
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