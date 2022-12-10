Російські окупанти потерпають від "дружнього вогню": зведення Генштабу [ Редагувати ]
Українські військові відбили ворожі атаки та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів протягом доби. Загарбники зазнають втрат не лише від дій бійців ЗСУ, а й через "дружній вогонь" своїх же угруповань.
Про це 10 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах н.п. Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
Минулої доби ворог завдав 5 ракетних і близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з РСЗВ.
Загарбники били ракетами н.п. Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка у Запорізькій області.
"Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - зазначають у Генштабі.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області.
- На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.
- На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка - Донецької.
- На Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі.
У Генштабі ЗСУ інформують, що російські окупанти окрім значних втрат у живій силі на території України зазнають не лише результату дій ЗСУ, а й від так званого "дружнього вогню".
"Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами", - йдеться у зведенні.
Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
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