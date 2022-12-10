Окупанти намагаються захопити Авдіївку: що відомо про нову стратегію ворога [ Редагувати ]
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російські окупанти та підконтрольні ним бойовики ОРДЛО змінили стратегію свого наступу на Авдіївку Донецької області - наразі місто утримують ЗСУ, але ворог не залишає спроб захопити його.
Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
За його словами, насамперед рашисти хочуть логістично відрізати місто, перебивши дорогу Орлівка-Авдіївка. Це південний напрямок від міста, саме туди вони кидають усі свої зусилля.
На північ від міста окупанти теж намагаються щось зробити, але там взагалі нічого не виходить. На півдні певний успіх вони мають, але це відбувається за рахунок великих втрат. Противник зовсім рахується із втратами, туди просто кидають "гарматне м'ясо".
Якщо раніше ворог більше використовував артилерію, а потім йшла піхота під прикриттям бронетехніки, то зараз рашисти бронетехніку майже не використовують через складні погодні умови, а намагаються великою кількістю малих груп йти вперед.
"Тим самим вони виявляють наші позиції, по яким потім б'ють з артилерії. Тобто зараз більше кидають людей вперед. А вже під обстріли наших позицій вперед висуваються більш професійні кадрові військові", - заявив Барабаш.
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