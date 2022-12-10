У неділю, 10 грудня, в окупованому Криму, у смт. Радянське, 10 грудня спалахнула масштабна пожежа у будівлі, де розмістили мобілізованих на війну проти України росіян. Про це повідомляє Telegram-канал Збройних Сил України.

Також опубліковано відеозаписи з місця інциденту. На них зафіксовано, як полум'я охопило велику площу будівлі та підіймалось на кілька метрів нагору.

Або щось прилетіло, або воїни напилися, на*уй.

За різними даними, у будівлі було розміщено від кількох сотень до кількох тисяч мобілізованих росіян. Поки що невідомо про кількість загиблих та постраждалих.