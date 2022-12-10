У Мелітополі пролунало більше 10 вибухів [ Редагувати ]
У неділю, 10 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад десять вибухів. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
У Мелітополі спекотно. Більше 10 вибухів було чути у всіх районах міста.
За його словами, окупанти дуже стурбовані тим, що відбувається. Він також зазначив, що варто чекати на добрі новини від українських військових.
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