У неділю, 10 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад десять вибухів. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

У Мелітополі спекотно. Більше 10 вибухів було чути у всіх районах міста.

За його словами, окупанти дуже стурбовані тим, що відбувається. Він також зазначив, що варто чекати на добрі новини від українських військових.