Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ: дві людини загинули [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російські окупанти протягом минулої доби, 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Загарбники атакували житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.
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