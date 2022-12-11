Ердоган та путін зідзвонились: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.
Про це повідомляє турецький канал TRT Haber.
"Відбулася телефонна розмова Ердогана з російським колегою Путіним. Обговорювалися регіональні питання, зокрема енергетика, турецько-російські відносини, зерновий коридор і боротьба з тероризмом", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними турецьких ЗМІ, сторони обговорили реалізацію зернової угоди, завдяки, якій здійснюється експорт українського продовольства, який блокувався через росію.
Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках "зернового коридору" можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.
Крім того, Ердоган у розмові з путіним "висловив щирі побажання якнайшвидшого припинення війни між росією та Україною".
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