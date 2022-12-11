НАТО ніколи не погрожував росії і не робить це зараз - голова МЗС Британії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Завдання НАТО - захищати свої держави-членів, а не погрожувати росії чи будь-якій іншій країні.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що російський диктатор володимир путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують росії.
"НАТО чітко дала зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз", - сказав він.
Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. Так, Альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому.
Він додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося"
"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - сказав Клеверлі.
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