Що буде стратегічною перемогою у війні з рф: Кулеба дав відповідь

Політикам з інших країн, які стверджують, що агресія росії проти України це нібито "не їхня війна" не варто грати в "лицемірні ігри", адже вона призвела до глобальних наслідків у всьому світ