Єдиний шлях до завершення війни: Подоляк розповів "схему" [ Редагувати ]
Для завершення війни в Україні потрібна військова поразка рф, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресора. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Не треба боятися постпутинського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція росії на світових ринках + внутрішній саботаж усередині росії = перемога України та відновлення глобальної безпеки.
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