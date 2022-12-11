Шмигаль оцінив стан енергосистеми в Україні [ Редагувати ]
У неділю, 11 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні внаслідок російських масованих ударів пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.
Дефіцит потужності в Україні залишається суттєвим.
Після восьми хвиль ракетних атак у країні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Кожен із нас повинен усвідомити, що нинішню зиму ми проходитимемо із суттєвими обмеженнями споживання електроенергії.
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Через ракетні удари російських окупантів в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та різною мірою постраждало 40% обʼєктів високовольтної мережі. Про це у своєму щотижневому звіті повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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