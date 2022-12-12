Весь 2023 рік Україна перебуватиме у кризі. Військовій, економічній, енергетичній. Але гаряча фаза війни припиниться до серпня 2023 року із поверненням якихось територій. Початок цього періоду буде із травня наступного року. А вже 2024-25 року люди повертатимуться в Україну.

Такий прогноз зробила астролог Анна Карпєєва в інтерв'ю на Youtube-каналі PeopleLife

За її словами, гороскоп України показує всі революції, анексії Криму та війну. І до 2022 року багато хто не розумів цінність землі та територій.

"Уран підходить до Північного вузла. І повернення територій, яке почалося, продовжуватиметься. Юпітер зайде у знак Тельця у травні 2023 року і це показник того, що буде повернення земель. За прогнозами – це акзакінчиться у серпні 2023 року. Тобто закінчення [гарячої фази] війни, якісь договори та повернення територій – це весна-літо 2023 року. Все йде так, як має бути. Але ось точної дати (день та місяць) повного закінчення війни назвати не можна", - каже Карпєєва.

За її словами, цей страшний шлях наша країна мала пройти. Але питання застосування ядерної зброї в Україні вже зняте з порядку денного.

"Пройшло 80 років від часу Другої світової війни, коли Україна дуже сильно постраждала. І сьогодні ми проходимо такі ж аспекти. І ось з астрологічного погляду – це мало статися. Але процеси прискорилися. Питання застосування ядерної зброї в Україні відійшли на другий план. І якщо раніше було багато припущень щодо його застосування, то зараз ціх питань вже не видно. Єдине, що може бути – це питання про Запорізьку АЕС", - кажи астролог.

Вона наголосила, що у гороскопі України завжди відіграє величезну роль ретроградний Меркурій. І наприкінці грудня він знову проходить по знаку Землі.

"У гороскопі України він проходитиме по самій країні. Це означає, що наприкінці грудня можуть бути підписані якісь документи, якісь закони щодо нашої країни", - сказала Карпєєва.