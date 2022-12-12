Під час тривог тримайтеся в безпековій зоні або максимально близько до неї.

Сховище у власній оселі. Як його створити, щоб пережити обстріл, чи падіння уламків ракет. Коли варто кидати все - і рятувати своє життя. Наш воєнкор Руслан Смєщук підготував нову серію рубрики "Маєш знати, як вижити". Подивіться.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вітаю, моє імʼя Руслан Смєщук, я воєнкор. Значну частину часу я працюю на Східному фронті, от як зараз. І сьогодні ми поговоримо про укриття вдома. Зону безпеки, яка може врятувати життя при деяких прильотах, обстрілах, чи наслідках бойових дій в повітрі.

Найголовніше, на мою думку, усвідомити наступне - всі подальші поради, лише як убезпечитися від одиночного чи випадкового ракетного обстрілу. Або від уламків збитою ППО ракети. Якщо ж йдеться про системні обстріли, порада може бути єдина. Евакуюйтесь!

Ось так виглядають вулиці міста, по якому постійно б'є російська артилерія. Життя тут - це гра в лотерею смерті. І щотижня, а іноді й щодня - на вулицях таких міст гинуть ті, хто не зміг, чи не захотів виїхати. Іноді їх ховають на цих же вулицях. Тож ще раз - за можливості евакуюйтесь! Жодна з ваших дій, на жаль, не може стовідсотково захистити від ймовірної загибелі від обстрілу.

Це треба усвідомити. Але є декілька речей та правил, які можуть значно підвищити шанси на виживання у разі прильоту чи навіть обстрілу. От як тут, наприклад. Де російська ракета, вдарила у умовно тилову зону - зруйнувала навколишні будинки, і, на жаль, травмувала людей. Але, на щастя, - всі вижили, адже люди, що живуть тут - навчилися дотримуватися певних правил.

Вбиральня чи ванна. Як би дивно не звучало, але часто це одне із найбезпечніших місць у квартирі. Бо саме у цих приміщеннях працює правило двох, а іноді й трьох стін. Тобто між вами і боєприпасом - дві стіни. Навіть пробивши першу, уламки снаряду, стіни та вибухової хвилі - розбиваються об другу. І таким чином рятують вас. Ось що про це кажуть люди, якім вдалося пережити обстріл.

Значна частина ванн чи душових в Україні вкриті плиткою - треба пам'ятати, в разі сильного удару вона може повилітати і травмувати людину. Тож якщо у цих приміщеннях є плитка, бойлер із гарячою водою чи газовим котлом - це не найкраще укриття.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ще одна безпекова зона - коридори, як внутрішні, так і зовнішні. Якщо там є дві чи навіть три стіни. Але краще заздалегідь прибрати звідси все зайве, можливо, вам доведеться швидко забиратися з приміщення, і дуже погано,якщо якісь речі будуть плутатися під ногами.

Такі зони краще обладнати завчасно. Розмістити стільці чи матраци, тривожну валізу, аптечку, ліхтар чи додаткове джерело світла, відпрацювати маршрут порятунку. Так, щоб у повній темряві ви могли заскочити до безпекової зони, а потім швидко зібратися - і покинути приміщення. Під час повітряних тривог перебувайте у цих укриттях, або поблизу.

Це моя колега - Тетяна Ігнатченко. На фронті вона працює з 14-го року як воєнкор, а останні роки - вже як посадовець обласної військової адміністрації.

Тетяна Ігнатченко, начальниця управління інформаційної діяльності Донецької обласної військової адміністрації:

Я винесла таку штуку, що краще бути смішним, аніж мертвим. Гагахнуло десь - впав, закрив голову. Це така штука, яка, можливо, врятувала, допомогла точно.

Ось так зараз виглядає помешкання Тетяни в Краматорську. По місту постійно б'ють російські ракети.

Тетяна Ігнатченко, начальниця управління інформаційної діяльності Донецької обласної військової адміністрації:

Заклали вікна мішками з піском, це перший поверх і це якимось чином може стримати уламки…скло. Це може стримати. Такий вигляд мають всі вікна в квартирі.

Також, варто заклеїти вікна скотчем. Ось так, у разі вибуху, це зупинить перетворення осколків скла на шрапнель. Зробіть це, якщо ще не зробили.

Зараз квартира схожа на таке маленьке укріплення, чи на склад управління інформаційної діяльності. Але що вдієш. Ось це бронежилети, з якими ми виїжджаємо на передову, каски, аптечки.

І звісно правило двох стін під час повітряної тривоги. Але як людина досвідчена, яка бачила на власні очі і через доповіді десятки і сотні випадків загибелі цивільних у зоні бойових дій - Тетяна переконана: найкращий варіант вберегтися від прильоту чи обстрілу - уникати їх.

Давайте підсумуємо.

1 - Знайдіть і облаштуйте безпекову зону в приміщенні за правилом двох або трьох стін.

2 - Убезпечте вікна.

3 - Під час тривог тримайтеся в безпековій зоні або максимально близько до неї.

4 - Вивчіть і облаштуйте шляхи евакуації із приміщення. Найкраще, щоб їх було два і більше.

5 - Усвідомте: ваше життя цінніше за будь-яке майно, будьте готові евакуюватися, якщо по вашому населеному пункту починають стріляти гармати. Це найнебезпечніший варіант обстрілів.

Руслан Смєщук, кореспондент: