США готуються оголосити про нову допомогу Україні [ Редагувати ]
Сполучені Штати готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах її протистояння російській агресії.
Про це повідомляє радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Він наголосив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні.
"Минулої п'ятниці ми оголосили про виділення ще 275 млн доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення", - сказав він.
За його словами, у Вашингтоні хочуть бути впевненими, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури будуть ослаблені.
"Тому наша увага буде зосереджена на тих речах, які становлять справжню загрозу для України та українського народу", - наголосив Салліван.
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