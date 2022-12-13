Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати "формулу миру" [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Нову Зеландію має взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів "формули миру". Мова йде про екологічну безпеку й розмінування України.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії - країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули", - йдеться у заяві.
Зеленський зазначив, що він закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів "формули миру". Мова йде про той, який стосується екологічної безпеки й розмінування.
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