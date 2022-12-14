Росіяни та білоруси відновлені у рейтингах Світової боксерської асоціації (World Boxing Association - WBA). У заяві організації йдеться про те, що спортсмени з росії "не є солдатами чи частиною уряду", тому вони не мають жодного відношення до війни в Україні.

При цьому наголошується, що будь-якого спортсмена, який висловлюється на підтримку збройного вторгнення в Україну або бере участь у ньому участь, негайно відсторонять.

Рішення про відновлення російських та білоруських боксерів було ухвалено після тривалого обговорення всіма членами комітетів у ході конвенції WBA, яка відбулася в неділю, 11 грудня, в Орландо.

28 лютого на сайті WBA була опублікована заява, в якій йшлося про те, що російських і білоруських бійців виключать з рейтингових списків. При цьому статус чинних чемпіонів світу чи окремих регіонів було збережено.

Після початку збройного вторгнення в Україну WBA, Світова боксерська організація (WBO), а також Міжнародна боксерська федерація (IBF), Світова боксерська рада (WBC) відмовилися визнавати та затверджувати турніри та поєдинки в росії через ситуацію в Україні.

У жовтні Міжнародна асоціація боксу допустила росіян і білорусів до змагань. Її президентом є російський боксер Умар Кремльов.