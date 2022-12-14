Російських і білоруських боксерів відновили у рейтингах WBA [ Редагувати ]
Росіяни та білоруси відновлені у рейтингах Світової боксерської асоціації (World Boxing Association - WBA). У заяві організації йдеться про те, що спортсмени з росії "не є солдатами чи частиною уряду", тому вони не мають жодного відношення до війни в Україні.
При цьому наголошується, що будь-якого спортсмена, який висловлюється на підтримку збройного вторгнення в Україну або бере участь у ньому участь, негайно відсторонять.
Рішення про відновлення російських та білоруських боксерів було ухвалено після тривалого обговорення всіма членами комітетів у ході конвенції WBA, яка відбулася в неділю, 11 грудня, в Орландо.
28 лютого на сайті WBA була опублікована заява, в якій йшлося про те, що російських і білоруських бійців виключать з рейтингових списків. При цьому статус чинних чемпіонів світу чи окремих регіонів було збережено.
Після початку збройного вторгнення в Україну WBA, Світова боксерська організація (WBO), а також Міжнародна боксерська федерація (IBF), Світова боксерська рада (WBC) відмовилися визнавати та затверджувати турніри та поєдинки в росії через ситуацію в Україні.
У жовтні Міжнародна асоціація боксу допустила росіян і білорусів до змагань. Її президентом є російський боксер Умар Кремльов.
по темі
Верховна Рада 13 грудня ухвалила постанову про "застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". У документі є 56 спортсменів, з них 55 - громадяни рф, а також один громадянин України - Анатолій Тимощук
Керівник громадської футбольної спілки міста Києва, колишній функціонер ФФУ за часів Григорія Суркіса, Ігор Кочетов підтримав висування Андрія Шевченка на вибори в УАФ та розповів про деталі виборчого процесу, який зараз намагаються організувати задля обрання нового президента футбольної Асоціації
В андеркарді бою Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою - Берінчик провів поєдинок проти француза, Івана Менді. Досвідченого боксера, на рахунку якого більше півсотні боїв і лише п'ять поразок.
Україна в курсі спільних навчань рф та Білорусі біля північних кордонів України, для ЗСУ вони не стали несподіванкою
Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції за удари по цивільній інфраструктурі України. Під санкції потрапили 12 представників командного складу російських збройних сил - 10 генералів та 2 полковники. Також обмеження ввели проти 4 громадян Ірану, яких Лондон вважає причетними до постачання безпілотників росії
Українські правоохоронні органи запідозрили депутата держдуми рф у зазіханні на територіальну цілісність України та фінансуванні дій для насильницької зміни державного кордону. Ім'я підозрюваного не називається, однак під опис підходить депутат держдуми від "Єдиної Росії" Дмитро Саблін