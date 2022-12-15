У Херсоні російський снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.

Загинули двоє людей: 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік, який ймовірно прийшов за допомогою.



Двоє людей поранені - 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив поруч. Обоє госпіталізовані.

У Херсоні після ворожого обстрілу зникла електрика.