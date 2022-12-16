Сорокакілометрова черга із фур утворилася на Буковині. Колона вантажівок зайняла цілу смугу і розтягнулася уздовж кількох населених пунктів перед міжнародним пунктом пропуску до Румунії. Далекобійники запасаються харчами і пальним, аби не замерзнути, адже ж чекати доводиться по кілька діб. Що саме стало причиною затору розкажемо вже зараз.

Болгарин Златі за дві доби вже потоваришував Віталієм з Вінниці. Водії стоять у колоні вантажівок, що протяглась майже на пів сотні кілометрів від міжнародного пункту пропуску із Румунією.

Златі, водій фури:

Я сюди загрузив соняшник. Їду на Косово.

Віталій, водій фури:

Сідають акумулятори, ламаються машини, стартери, генератори, і все тягають перекривають дорогу. Це дуже незручно.

Колона зайняла цілу смугу на жвавій трасі. Далекобійники кажуть: стояти доводиться, буває, і по 5 діб.

Ігор, водій:

Зараз яка година в нас? - 12 - Ну, з пів восьмої ми нікуди не рухались. Так.

Водій:

Якщо тут стоїш - добре, є де каву піти купити. А якщо там у лісі стоїш - все, обрєчьон.

Фур побільшало, коли через російське вторгнення закрилися морські шляхи. А тутешній пункт пропуску розрахований на невелику кількість вантажівок.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

У черзі десь порядка 1300 до 1400 вантажних автомобілів. Пропускна здатність в нас залишилась незмінна - 400-450 автомобілів щодня виїжджає через наш митний перетин кордону.

Ігор, водій:

Бо не встигають митниця, багато машин, не встигає. Наші роблять - румуни не роблять. - А як румуни роблять - в нас світла нема.

Представники асоціації міжнародних перевізників пояснюють, звідки такі черги. І обурюються водіями, які намагаються проскочити так.

Микола Чорней, голова Ради регіону учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників:

Проблеми, що погодні умови раз, гірська місцевість - два. Тобто, на підйомах буксує . І найголовніша проблема - це об'їзд черг. Тобто, машини об'їжджають, контролю немає. Просимо організувати у нас тут пілотний проект "черги". Тому що той, що став у чергу порядний - він стоїть 10 діб, а ці на об'їзд по 60-70 машин заїжджає без черги.

Дещо розвантажити колону намагаються на ще одному пункті пропуску до Румунії, де, щоправда, пропускають лише порожні фури. Ще один митний пост реконструюють.