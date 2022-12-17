У лікарні померли двоє черкаських поліцейських, які підірвалися на мінах у Херсонській області. Про це повідомила Нацполіція.

Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися.

7 грудня голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що на Херсоншині на каскаді російських мін підірвалися вісім поліцейських. Четверо загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення.

Серед загиблих був начальник Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, який керував зведеним загоном поліції.

Президент Зеленський присвоїв Куратченку звання героя України і посмертно нагородив поліцейських, які загинули через вибух.