У лікарні померли двоє черкаських поліцейських, які 10 днів тому підірвалися на Херсонщині [ Редагувати ]
У лікарні померли двоє черкаських поліцейських, які підірвалися на мінах у Херсонській області. Про це повідомила Нацполіція.
Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися.
7 грудня голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що на Херсоншині на каскаді російських мін підірвалися вісім поліцейських. Четверо загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення.
Серед загиблих був начальник Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, який керував зведеним загоном поліції.
Президент Зеленський присвоїв Куратченку звання героя України і посмертно нагородив поліцейських, які загинули через вибух.
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