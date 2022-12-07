Поліцейські підірвались на каскаді мін у Херсонській області [ Редагувати ]
В Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло. Про це х Національна поліція України в Facebook.
Сьогодні, 7 грудня, спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із начальником Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайлом Куратченком вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишений окупантами схрон.
В ході операції поблизу села Федорівка вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.
Вісім чоловіків підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів.Троє загинули на місці, один - помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.
Куратченко особисто керував зведеним загоном поліції Черкаської області... Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок - віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонської області.
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