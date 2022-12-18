І саме про те, як війна в Україні позначилася на роботі великих промислових підприємств наш наступний матеріал.

Моя колега Олена Мендалюк каже, на Криворіжжі гірничозбагачувальні комбінати та заводи зараз практично на межі зупинки. А від їхньої роботи залежать місцеві бюджети. Добиває галузь й енергетична криза. Чи є вихід? Дивіться далі.

Ретельно, зернятко за зернятком соняшник перевіряють у лабораторії, перш ніж відправити на переробку. Це лише перший етап контролю на заводі з виготовлення соняшникової олії.

Любов Герасимова, начальник виробничої лабораторії:

Ми виконуємо, як органоптичні показники, так і фізико-хімічні показники. Якщо ці всі показники в нормі, то відповідно продукція конкурентоспроможна.

А конкурувати цьому виробництву доводиться із європейською продукцією. 90 відсотків товару йде на експорт в Європу та до країн Азії. Триматися на ринку важко, розповідають на підприємстві. Через війну виробництво впало більше ніж на половину. А через удари, яких росія завдає енергомережі, цехи працюють на 40 відсотках потужності.

Євген, в. о. начальника котельні:

Дуже б'є по виробництву. У нас ще таке виробництво - котельня. Електрикою повинні бути забезпеченні помпи, питательні, бо це дуже небезпечно для котельні, уходит вода. Ми все єто дело останавливаем. Котел не должен висихать. Постійно потрібно, щоб була одна й та ж сама температура. Так що це дуже небезпечно для котельні.

Сировину для виробництва соняшникової олії сюди везуть зі всієї України.

Іван, водій:

Софіївки, Дніпропетровська область. - Довго чекали на вигрузку? - Не не довго. 40 тон. Більше нельзя.

Всі процеси на підприємстві автоматизовані. Тому залежність від електрики висока.

Олександр, оператор системи відвантаження:

Так як в нас все вже в електронному вигляді, то ручна робота не допомагає. Тобто все впирається в електроенергію, якщо її немає, то робота зупиняється. Ось у нас елеватор сам. Тут у нас очисні машини, все, що нам необхідно і вже далі насіння поступає на норі, яка вже розподіляє, куди нам треба діти це насіння. Зараз воно у нас йде на зберігання.

Щоб виробництво не зупинилося, на підприємстві планують збудувати резервну лінію електропередач. Допоможуть працювати й потужні генератори, але їх поки немає.

Олександр Насредінов, головний енергетик:

В нас цей процес затягнувся він триває вже пів року. Не вирішене це питання. Питання по генераторах. У нас є генератор. На ньому ми можемо поки що підтримати котельню, зробити вигрузку. І зупинити виробництво. Замовили генератори. Спершу обіцяли 1 грудня, потім 15 і вже чекаємо новорічних подарунків.

Війна та енергетична криза негативно вплинули на більшість підприємств, кажуть у криворізькій районній військовій адміністрації. Так, у Кривому Розі на вимушеній зупинці гірничозбагачувальні комбінати.

Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації:

Це дуже складне питання. Наразі воно вирішується, але дуже складно. Якщо не буде нових прилетів від фашистів і не будуть зруйновані лінії електропередач, трансформатори ці, які генерують електроенергію, то найближчим часом ми повернемося до цього питання, щодо запуску і відновлення роботи цих комбінатів.

Адже кожне працююче підприємство будь-де - в селі, в районі чи місті - це податки та робочі місця.