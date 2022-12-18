Для консульства України перехопили новий підозрілий конверт в Іспанії [ Редагувати ]
У неділю, 18 грудня, в Іспанія, у Барселоні перехопили новий підозрілий конверт, який надіслали в українське консульство. Про це повідомляє іспанське видання InSpain.news.
Вибухівки в ньому не знайшли, однак поліція порушила справу.
Як пише видання, інформацію про підозрілу кореспонденцію надійшло від поштової служби Іспанії Correos. Після перевірки конверту виявилося, що він не містить вибухонебезпечних предметів.
Джерела видання в службі безпеки також підтвердили, що співробітники пошти виявили цей лист між 17:00 і 18:00 у п'ятницю та негайно повідомили про це поліції.
Правоохоронці одразу вирушили до логістичного центру пошти. Там перевірили, що лист без вибухівки. Поліція розпочала розслідування, але детальної інформації про вміст конверта не надає. Інші джерела припускають, що там могли бути знайдені останки тварин. Як і в інших пакунках, виявлених останніми тижнями в різних містах Іспанії.
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