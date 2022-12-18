У неділю, 18 грудня, в Іспанія, у Барселоні перехопили новий підозрілий конверт, який надіслали в українське консульство. Про це повідомляє іспанське видання InSpain.news.

Вибухівки в ньому не знайшли, однак поліція порушила справу.

Як пише видання, інформацію про підозрілу кореспонденцію надійшло від поштової служби Іспанії Correos. Після перевірки конверту виявилося, що він не містить вибухонебезпечних предметів.

Джерела видання в службі безпеки також підтвердили, що співробітники пошти виявили цей лист між 17:00 і 18:00 у п'ятницю та негайно повідомили про це поліції.