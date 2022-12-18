У Китаї нова хвиля COVID-19 [ Редагувати ]
Міста Китаю захлеснула нова хвиля COVID-19. В аптеках відчувається дефіцит найпопулярніших ліків. Про це повідомляє Reuters.
У суботу, 17 грудня, бюро статистики Китаю повідомило про 2 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19 на всю країну. Але після того, як держкомісія з охорони здоров'я перестала вказувати кількість нових безсимптомних випадків захворювання, статистика зовсім не відображає реального розмаху захворюваності.
За даними ЗМІ, морги та крематорії Пекіна не справляються із навантаженням. У п'ятницю держрада Китаю закликала місцеву владу скоординувати свої дії, щоб забезпечити населення достатньою кількістю лікарських засобів.
Однак по всій країні спостерігається серйозна нестача ліків не лише від COVID-19, а й від застуди. Про нестачу ліків вже повідомляють жителі Шанхаю, Шеньчженю та деяких інших міст.
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Незважаючи на ослаблення коронавірусних обмежень, вулиці великих міст Китаю практично порожні. Багато мешканців або хворі, або намагаються не виходити зайвий раз з дому, щоб уникнути зараження в умовах серйозної нестачі лікарських препаратів.
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