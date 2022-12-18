Ігровою клавіатурою Cougar Vantar я користуюсь вже більше трьох років. Через мої руки пройшли багато механічних, оптичних чи просто мембранних моделей, але Vantar усі ці роки залишався моїм головним інструментом для друкування текстів та поринання у цифровий світ відеоігр – вона з цими завданнями справлялась дуже добре. Але не без недоліків.

Саме, щоб вдосконалити цю низькопрофільну модель, Cougar нарешті випустили покращений варіант – Vantar AX. Вона стала тоншою, елегантнішою, міцнішою та позбавилась деяких невеликих зауважень, які у мене були до звичайної Vantar.

Отже у своєму огляді я розберу, що компанії вдалось покращити, а що ще потребує вдосконалення.

Технічні характеристики

Повне найменування: Cougar Vantar AX Scissor Gaming Keyboard

Тип перемикачів: Scissor (ножичні)

Технологія: Anti-Ghosting до 19 одночасно натиснутих клавіш

Інтерфейс: USB 2.0

Розміри: 445 х 127 х 15,5 мм

Підсвічування: RGB, вісім режимів

Довжина кабелю: 1,8 м

Вага: 626 г

Упаковка та комплект

Cougar Vantar AX запакована в картонну коробку із фірмовим та стильним оформленням. Виробник акцентує увагу потенційного покупця інформацією на геймерські можливості: RGB підсвічування із 8 режимами, перемикачі типу Scissor, зміна розташування ігрових клавіш.

Усередині окрім клавіатури та інструкції більше немає нічого. Але, на відміну від минулої Vantar, модель AX тепер має поролонові вставки для дбайливого транспортування, тому ширина коробки трохи збільшилась.

Дизайн та особливості конструкції

Я не очікував, що Vantar AX мене може здивувати вдруге під час розпаковки. Але повірте, ви безумовно будете вражені.

Наживо вона виглядає навіть краще, ніж на фото, адже важко передати відчуття металічного покриття та низькопрофільному корпусу. Це щось схоже на розпаковку гаджету від Apple – проста упаковка, але начиння приємно дивує.

В руках одразу відчуваєш різницю – вона тонша, але важча за попередника. Все завдяки алюмінієвій основі, саме тому конструкція важить 626 г. Металічна основа додає Vantar AX міцності та довговічності.

Cougar Vantar AX дуже тонка клавіатура та дуже компактна. Габарити складають 445 х 127 х 15,5 мм.

Колір сірого граніту шліфованого алюмінію додає їй преміального статусу та робить її універсальною, зберігаючи мінімалістичний ігровий вигляд, адже візуально вона підходить до багатьох ноутбуків чи комп’ютерів, якщо для вас естетика на першому місці.

Більш того, металічна основа не дає клавіатурі сильно прогинатись, як це було у попередника.

Оскільки дизайнери зробили максимальний slim-профіль Cougar Vantar AX, тому зручні ніжки для зміни нахилу тепер не ховаються всередині корпусу, а виступають під ним.

Ніжки мають гумову поверхню, тому в купі з важким корпусом робить клавіатуру дуже стійкою навіть на слизькій поверхні глянсового чи навіть скляного столу.

USB-кабель у тканинному оплетені незнімний. Його довжина складає 1,6 м, чого достатньо для використання з ноутбуком та для з'єднання із системним блоком, якщо останній ви розмістили десь під столом.

Клавіші

Cougar Vantar AX дотримується оригінального дизайну, дотримуючись повнорозмірної клавіатури з цифровим блоком Num Pad. Кількість клавіш – 105.

Для низькопрофільної клавіатури обраний острівний тип пласких клавіш, тому її висота складає всього 15 мм.

Безшумні перемикачі типу Scissor дуже схожі на ті, що використовуються у ноутбуках. У них дуже короткий хід, але кожне натискання має приємне тактильне відчуття зворотного ефекту. Мені така реалізація підходить краще, ніж у механічних перемикачів, які мають різні точки спрацьовування залежно від їх типу.

Cougar заявляють, що суттєво доопрацювали ножичний тип перемикачів. Тепер вони краще реагують на легкі дотики та мають вбудовану функцію Anti-ghosting, яка дозволяє натискати кілька клавіш одночасно (до 19), на відміну від неігрових клавіатур, де вона може реєструвати лише одне натискання клавіші за раз.

Самі кнопки тепер більш міцно сидять на своїх місцях та повністю позбавились люфту та легкого покачування, особливо клавіші «пробіл», як це було у попередньої моделі.

Cougar Vantar AX дійсно залишається тихою у наборі, але вона трошки гучніша за попередника через металічний корпус. Також варто зазначити покращене гравірування букв на клавішах, які раніше були погано видимі без підсвітки.

Підсвічування та мультимедіа

До увімкнення Cougar Vantar AX справляє враження дуже елегантної та готової вписатися в у будь-яке середовище, але у неї є шалена ігрова сторона.

Vantar AX збагачена RGB-підсвіткою із 8 ефектами на вибір:

Fn+1 – Плавна горизонтальна веселка Fn+2 - Горизонтальна веселка з посекторною зміною кольорів Fn+3 – Режим "дихання" Fn+4 – Хвиля Fn+5 – Жовто-оранжеве підсвічування Fn+6 – Ритмічна зміна кольорів Fn+7 – Режим користувача, в якому можна задати колір підсвічування кожному з 6 секторів на клавіатурі Fn+8 – Підсвічуються лише натиснуті кнопки

В цілому вони повністю повторюють ефекти попередника, але з однією вагомою перевагою – підтримку "пам’яті". Нарешті Vantar AX не скидує налаштування після вимкнення комп’ютера, а запам’ятовує останній обраний ефект.

Залишилась також одна чудова функція, яка дуже подобалась деяким користувачам, — це можливість замінити клавіші WASD на клавіші зі стрілками місцями.

Окремих мультимедійних клавіш не передбачено, але вони нанесені на F1 – F12 та вмикаються через функціональну кнопку Fn, – все як на лептопах. Додатково на клавішах Home, Pg Up та Pg Down винесені функції регулювання підсвітки.

Єдине, що мені все ж більше подобалось у звичайної Vantar – підсвітка по периметру, яку нова модель AX втратила, але це вже суто мої суб’єктивні враження.

Рівень яскравості залишився таким же: не ріже око та достатній для комфортної роботи чи гри у темряві.

Вердикт

Клавіатура Cougar Vantar AX призначена для користувачів із обмеженим бюджетом, а також для тих, хто шукає універсальну тиху клавіатуру для ігор та роботи, та щоб приємно світилась. Цим критеріям Cougar Vantar AX повністю відповідає. Стильна, компактна, металічна, низькопрофільна, з яскравим та різннобарвним підсвічуванням та дуже довговічна.

Переваги

Покращена та довговічніша конструкція

Надійніші клавіші

Металічний корпус із шліфованого алюмінію

Slim-профіль

Anti-Ghosting

Підходить для Windows, macOS та Linux

Приємна підсвітка з ефектом "пам’яті"

Недоліки

Трохи гучніша за попередника, але не критично

Відсутня підсвітка по периметру

Скромний комплект

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