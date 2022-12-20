Американська корпорація Google заявила, що навчила сервіс Google Lens читати нерозбірливий почерк лікарів. Про це повідомляє Techcrunch з посиланням на презентацію компанії на конференції розробників в Індії.

Як стверджують у Google, лікарі відомі тим, що поспіхом виписують рецепти, які потім буває важко прочитати. Компанія об'єдналася з фармацевтами, щоб допомогти у визначенні ліків, які виписують медики.

Щоб розшифрувати рецепт, потрібно буде сфотографувати його через Google Lense, після чого програма автоматично виявить і виділить ліки, згадані в записі.

У компанії не оголосили, коли технологія стане доступною широкому колу користувачів, однак зазначили, що на Індію припадає найбільша кількість користувачів Google Lense.

У жовтні Google представила хромбуки для хмарних ігор від Acer, ASUS і Lenovo.