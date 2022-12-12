Американська пошукова система Google виключила росію зі списку країн, що беруть участь у проекті "Рік у пошуку". У його рамках компанія до кінця року представляє список найпопулярніших запитів у країні. Про таке рішення ТАСС повідомили у прес-службі компанії.

Google визначала найпопулярніші запити у росії з 2016 року. Серед країн, у яких Google також не підбиває підсумки року, Бангладеш, Білорусь, Болгарія, Казахстан, Китай, Латвія, Сербія, Сирія, Словенія, Хорватія, Естонія, Уганда.

У загальносвітовому рейтингу 2022 року найпопулярнішим запитом у Google стала гра-головоломка Wordle. На другому місці - матчі з крикету між Індією та Англією, на третьому - Україна, на четвертому - королева Великобританії Єлизавета II.

Персоною, про яку було найбільше запитів у 2022 році став актор Джонні Депп.