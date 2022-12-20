Ворог і далі атакує енергетичну систему України: часткові блекаути – катастрофічні для фермерських господарств [ Редагувати ]
Ворог і далі атакує енергетичну систему України. Часткові блекаути - катастрофічні для фермерських господарств. Оскільки все автоматизовано і підлаштувати процеси під графіки відключень - завдання не з простих.
І щоб виживати, власники ферм шукають варіанти, як пристосуватися. Ірина Васюра розкаже більше.
У дитячому садку ферми телята готуються обідати. У двух приміщеннях до двох сотень телят, годують зі спеціального молочного шатла.
А це молочна худоба. 80% живлення усії ферми йде саме на забезпечення роботи доїльного залу.
Віра Репетуха - оператор машинного доїння на фермі:
Доярка підключає корову, третій процес - там наноситься післядіпінг, тобто консервірується вона для того, шоб закрить їй канал.
Спеціальні екрани тут біля кожного місця на доїльній каруселі. Вони зчитують усю інфомацію про корову.
Карен Дарчинян - заступник директора ферми:
Індивідуальний чіп, коли корова заходить на своє місце, чіп зчитує інформацію, ось показується на ньому номер корови, рівень молоко, віддачі і потім вся інформація подається в основний сервер.
Наступний етап - охолодження зібраного молока. І тут без світла ніяк.
Автоматизована і система годування у корівнику. На фермі худобу утримують за безприв'язною технологію.
Дмитро Соломаха - директор підприємства:
Коли їй захотілось, підішла, коли захотіла підішла попила, потім прилягла на мат вартістю 400 євро, прийшов час доїння - прийшла сама до доїльної зали, подоїлась, повернулась назад.
Таке фактично європейське господарство утримувати без електрики неможливо. І тому під час відключень світла серцем ферми стають два потужних генератори.
Головний електрик господарства каже - коригувати навантаження потрібно цілодобово.
Олег Марченко - головний енергетик ферми:
Деякі процеси зміщувать не можна, треба все по времені, заводимо генератор, як нема світла, графіки міняються, ви ж розумієте, як зелений, то легше, а як жовтий чи червоний, то взагалі важко, дуже велике споживання дизпалива іде.
Попри витрати і виклики воєнного часу, за останній рік на фермі вдалося збільшити виробництво молока на чверть. Планують розширити і поголівʼя. Таких потужних оптимістично налаштованих підпримств на Черкащині не бракує. І результат її роботи вже відчув бюджет.
Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:
Цей рік ми завершуємо з повним виконанням бюджету, в тому числі завдяки нашим аграіям, на сьогоднішній день осилились.
Щоб полегшити фермерам життя, Мінагрополітики звернулося до всіх країн-партнерів України про допомогу в закупівлі генераторів. Для агресросектора потрібно понад тисячу одиниць.
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