Попри витрати і виклики воєнного часу, за останній рік на фермі вдалося збільшити виробництво молока на чверть.

Ворог і далі атакує енергетичну систему України. Часткові блекаути - катастрофічні для фермерських господарств. Оскільки все автоматизовано і підлаштувати процеси під графіки відключень - завдання не з простих.

І щоб виживати, власники ферм шукають варіанти, як пристосуватися. Ірина Васюра розкаже більше.

У дитячому садку ферми телята готуються обідати. У двух приміщеннях до двох сотень телят, годують зі спеціального молочного шатла.

А це молочна худоба. 80% живлення усії ферми йде саме на забезпечення роботи доїльного залу.

Віра Репетуха - оператор машинного доїння на фермі:

Доярка підключає корову, третій процес - там наноситься післядіпінг, тобто консервірується вона для того, шоб закрить їй канал.

Спеціальні екрани тут біля кожного місця на доїльній каруселі. Вони зчитують усю інфомацію про корову.

Карен Дарчинян - заступник директора ферми:

Індивідуальний чіп, коли корова заходить на своє місце, чіп зчитує інформацію, ось показується на ньому номер корови, рівень молоко, віддачі і потім вся інформація подається в основний сервер.

Наступний етап - охолодження зібраного молока. І тут без світла ніяк.

Автоматизована і система годування у корівнику. На фермі худобу утримують за безприв'язною технологію.

Дмитро Соломаха - директор підприємства:

Коли їй захотілось, підішла, коли захотіла підішла попила, потім прилягла на мат вартістю 400 євро, прийшов час доїння - прийшла сама до доїльної зали, подоїлась, повернулась назад.

Таке фактично європейське господарство утримувати без електрики неможливо. І тому під час відключень світла серцем ферми стають два потужних генератори.

Головний електрик господарства каже - коригувати навантаження потрібно цілодобово.

Олег Марченко - головний енергетик ферми:

Деякі процеси зміщувать не можна, треба все по времені, заводимо генератор, як нема світла, графіки міняються, ви ж розумієте, як зелений, то легше, а як жовтий чи червоний, то взагалі важко, дуже велике споживання дизпалива іде.

Попри витрати і виклики воєнного часу, за останній рік на фермі вдалося збільшити виробництво молока на чверть. Планують розширити і поголівʼя. Таких потужних оптимістично налаштованих підпримств на Черкащині не бракує. І результат її роботи вже відчув бюджет.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Цей рік ми завершуємо з повним виконанням бюджету, в тому числі завдяки нашим аграіям, на сьогоднішній день осилились.

Щоб полегшити фермерам життя, Мінагрополітики звернулося до всіх країн-партнерів України про допомогу в закупівлі генераторів. Для агресросектора потрібно понад тисячу одиниць.