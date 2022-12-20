Футболістка збірної Росії Надія Карпова у своєму Instagram звернулася до володимира путіна та олександра лукашенка після "жарту" білоруського диктатора про те, що вони визнають себе "токсичними агресорами".

Вы - ***** [утырки]. Вы - мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто "токсичные", вы ****** [чертовы] фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам.

Карпова також опублікувала сторіс з написом "Fuck Putler, Fuck war".

Лукашенко "пожартував", що вони з Путіним визнають себе агресорами після двосторонньої зустрічі 19 грудня в Мінську.

Мы вдвоем - соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково.

27-річна Надія Карпова, яка виступає за іспанський "Еспаньйол", є однією з небагатьох російських спортсменок та спортсменів, хто відкрито висловлюється проти російського вторгнення в Україну. У своєму Instagram вона регулярно публікує антивоєнні пости.

На думку аналітиків ISW, Лукашенко відмовив путіну в участі у війні в Україні.