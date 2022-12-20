путін завершив свій візит до Білорусі: про що говорили і домовлялися з лукашенком [ Редагувати ]
путін завершив свій візит до Білорусі. Літак з російським диктатором, за повідомленнями ЗМІ, вилетів з аеропорту "Мінськ" о 23:59 за Києвом. Спеціально для супроводу цього борту з аеродрому в Барановичах було піднято винищувач. А до цього, як повідомляють журналісти, путін близько двох годин провів разом із лукашенком у резиденції "Озерний", що під Мінськом.
Про що говорили і домовлялися? І що спонукало російського диктатора персонально полетіти до Білорусі? Ольга Жидецька з'ясувала деталі поїздки.
Зустрічати путіна з хлібом сіллю та квітами Лукашенко прийшов аж під трап літака. Білоруського диктатора, що цьогоріч устиг побувати в рф аж 7 разів, завжди приймали набагато скромніше.
За офіційними повідомленнями, метою зустрічі в розширеному складі було обговорення економіки. Після 2,5 годин перемов повідомили - домовилися про преференційні ціни на енергоносії. Щоправда, без конкретики. Та говорили й про оборону.
Отже, за словами путіна, росія і білорусь і далі проводитимуть спільні маневри, а також візьмуться за створення нової військової техніки. А ще білоруських льотчиків навчатимуть "для - цитую – імовірного застосування боєприпасів повітряного базування зі спеціальною бойовою частиною." І тут теж жодних пояснень, що малося на увазі.
олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):
Ми подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с совестских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в российской федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи.
Про тему номер один - війну в Україні, присутні на прес-конференції журналісти, не запитували. Традиційно білоруська кореспондентка спитала про перспективи поглинання білорусі росією. І не менш традиційно путін це категорично заперечив.
володимир путін, президент росії:
У россии нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом.
Зі свого боку доцільність російсько-білоруського союзу лукашенко пояснив так.
олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):
Ну давайте откровенно - мы в состоянии в одиночку без россии защитить свою независимомть и суверенитет? Не в состоянии. А в трудную минуту - он не отказал!
У своїй промові лукашенко наполягав - російсько-білоруська взаємодія - відповідь на виклики загальної обстановки в світі і в східно-європейському регіоні зокрема. Щодо ставлення до обох керманичів з боку західних колег - спробував пожартувати.
олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):
Мы вдвоем соагрессоры, самые токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович думает, что я. Но я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все.
Напередодні зустрічі західні оглядачі припустили, кремль використає її, щоби дотиснути лукашенка таки вступити у війну. Прес-секретар путіна категорично це заперечив. Однак на думку українських політологів, такої нагоди у кремлі не згаяли. При чому методи переконання уже могли й вийти за дипломатичні межі.
Тарас Загородній, політолог:
Я не виключаю, що лукашенку вже відрито погрожують. Погрожують, я думаю тим, що і без нього можуть впоратись. Я такі висновки роблю з попереднього візиту шойгу. Коли шойгу відверто погрожував лукашенку. Коли він з ним ледь не в прямому ефірі говорив, що я тут зустрічаюся з міністром оборони, два рази він про це сказав. А з вами - по можливості.
Очевидно, що лукашенко і надалі намагатиметься уникати прямої участі у війні, адже це загрожує йому втратою влади. Тоді ж путіну хочеться продемонструвати, що росія не сама воює в українській кампанії, а також конче необхідно відтягнуи ресурси ЗСУ з перспективного для наступу росіян донбаського напрямку.
Тарас Загородній, політолог:
Зрозуміло, що вони будуть кидати білорусів теж першими. А значить, що загинуть найбільш вірні частини лукашенка. І це означає, що він просто втрачає владу.
Одним із варіантів розвитку подій політологи називають пряму окупацію росіянами білорусі. І в цьому разі лукашенку теж загрожує усунення і знищення. Та поки ж пафосний візит путіна до Мінська – спробапродемонструвати нормальність російсько-білоруських відносин та символічний натяк на виток історії - адже саме в грудні 1922 було створено СРСР.
Тим часом українська розвідка поки не бачить ознак наступу з білоруської території. Якщо ж ворог таки потикнеться - зустріти його наші вояки готові.
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