Сьогодні багато людей обирають їзду велосипедами. Цей транспорт економічний, екологічний, корисний здоров'ю. Достатньо просто кататися щодня, щоб зміцнити серцево-судинну систему. Однак важливо правильно вибрати велосипед, щоб скористатися ним було комфортно.

Види велосипедів

Спочатку варто визначитися з виглядом – бувають міські, гібридні, турингові велосипеди. Також є гірські, гравійні, BMX. Має значення місцевість, якою проходитимуть маршрути.

Міські варіанти призначені для руху по впорядкованих рівних дорогах. Міцні, практичні велосипеди, покликані забезпечити власнику максимальний комфорт, стануть чудовим придбанням. Конструкція дозволяє зайняти зручне вертикальне положення.

Гірські моделі призначаються для їзди пересіченою місцевістю, на них можна швидко долати підйоми та спуски. Вони готові витримати серйозне навантаження. Вибирайте саме такі, якщо любите динамічну їзду. Можна їздити на такому велосипеді лісовими доріжками та кам'янистими стежками. Конструкція дозволяє успішно контролювати маунтінбайк у складних умовах.

Гібридні велосипеди – це варіанти, в яких поєднані переваги гірських та міських моделей. Відрізняються полегшеною рамою, мають покришки середньої товщини.

Також варто враховувати фірму-виробника. Не забувайте, що гнатися за економією при виборі велосипеда не варто краще придбати надійний варіант за адекватною ціною.

Відомі виробники

Pride є відомим українським виробником велосипедів, продукція якого успішно конкурує із товарами західних постачальників. Apollo – австралійська компанія, яка змогла справити враження на європейських велосипедистів. Якщо вас цікавлять пропозиції цієї та інших компаній, ви можете купити велосипед в інтернет-магазині, де представлений великий асортимент подібної продукції.

Marin - американський виробник, з моделями якого добре знайомі спортсмени. Schwinn також компанія зі США, яка пропрацювала вже понад 120 років. Варто відзначити і Cannondale – це один із найвідоміших виробників. В асортименті багато велосипедів з легкими та міцними рамами з алюмінієвих сплавів та карбону. Часто вони комбінуються із сучасним високоякісним обладнанням від інших фірм, які також дуже популярні. Наприклад, багато виробників поєднують свої розробки з запчастинами від Shimano та Sun Race.

Велосипед від відомого виробника виправдає усі витрачені на нього гроші. Навіть на непростих дорогах керувати ним буде зручно. У випадку з таким транспортом одразу розумієш – на варіанти від неперевірених виробників пересідати немає сенсу.