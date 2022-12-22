Регулювання медіа під час війни. Минулого тижня парламент ухвалив закон, який фактично реформує всю медіа-галузь. Фінальний текст досі не оприлюднено. Пояснення цьому є - документ один з найскладніших та об'ємних законів в нашій країні - він майже на триста сторінок.

Про його основні положення? Та як зміниться робота медіа в Україні - розкаже Яна Танчак.

Яна Танчак, кореспондентка:

Закон про медіа - найбільш обговорюваний та складний закон в історії українського парламенту. Над ним працювали щонайменше 10 років, кілька разів видозмінювали, вносили тисячі правок і критикували. Але неухвалити його було не можна.

Олександр Бугрімов, член правління Нацради з питань телебачення та радіомовлення:

Це вимога Європейського союзу у звʼязку із набуттям статусу кандидата Україною, тому що прийняття цього законопроекту було однією з вимог ЄС для того, щоб Україна, по-перше, не втратила цей статус, а по-друге,відкрився шлях до подальших переговорів щодо безпосередньо членства.

Українське радіо, телебачення та преса суттєвих змін не зазнають. Їхня діяльність в Україні регулювалась законодавством, щоправда, вже застарілим. Новий закон регулюватиме тепер ще і діяльність онлайн-видань та медіасервісів на замовлення. Вони до цього жодного статусу в Україні не мали.

Олександр Бугрімов, член правління Нацради з питань телебачення та радіомовлення:

Онлайн-медіа взагалі зʼявляються як явище. Він буде регулювати онлайн медіа, преску, телебачення і радіомовлення, він буде регулювати діяльність таких субʼєктів як "Зеленбуд", він буде регулювати діяльність провайдерів, він буде регулювати діяльність таких платформ як отіті, тобто сервісів отіті і інших, які працюють за допомогою технологій інтернет. Просто телебачення і радіо їм буде найлегше, оскільки вони і так весь час жили,скажімо так, з регулятором, завжди були норми, обовʼязкові щодо забороненого контенту. А для онлайн наприклад оскільки їх не було в правовому полі - фактично можна говорити, що було дозволено все. Зараз будуть рівні умови для всіх медіа, і ті чи інші обмеження будуть однаково обовʼязковими і вимоги незалежно від того, ти преса чи ти телеачення, чи ти вебсайт.

Ольга Герасим'юк, голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення:

Хочу підкреслити: наші опоненти і ті, що досі, до речі, залишаються типу в нерозумінні і спеціально говорять, що нібито Національна рада зараз починає регулювати фейсбук, блогерів, особисті сторінки. Залякують людей, я хочу зразу сказати нашим глядачам, що це абсолютна неправда. Але до фейсбуку ми матимемо можливість звертатися, побачивши там тенденції до ведення інформаційної боротьби, до битви дезінформаційної я маю на увазі. Ми зараз звернулися, до речі, до твіттера для того, щоб він заблокував російських пропагандистів. Ми матимемо цю можливість у звʼязку з цим законом.

Супутникову ліцензію отримати буде легше. Закон має зменшити приватний вплив на медіа. Це одна з головних умов ЄС. Мовники матимуть публікувати свої фінансові звіти. З'являється і новий санкційний механізм - приписи. Це так би мовити - попередження за порушення. Закон розширює повноваження Нацради. І тут виникає питання - чи не буде це наступом на свободу слова. Ні, запевняє медіаексперт Ігор Розкладай - для відносин з Нацрадою ЗМІ матимуть особистий електронний кабінет.

Ігор Розкладай, експерт з медіаправа:

Регулятор посилюється і це абсолютно нормальна практика і тут просто питання: ми дальше несемо ці болі чи ми намагаємось якимось чином перезапустити систему і зробити її дійсно прозорою і зокрема одна з речей, яку ми впровадили саме з цією метою - це електронний кабінет. Щоб уникнути цієї паперової тяганини і власне там маніпуляцій, які повʼязані з поданням документів. Закон передбачає створення єдиного електронного кабінету, накшталт як подаємо звітність в податкову, щось такого плану. Тобто коли це прозоро, і коли це прозоро, тут чітко видно, коли є електронні підписи, коли чітко видно всі ці документи і не можна сказати з жодної сторони, що там чогось немає.

Фінальний текст закону ще не опублікували. Документ має підписати президент. І в силу він вступить через 3 місяці. Але це не означає, що український медіа-ринок запрацює одразу по-новому. Ще потрібно ухвали зміни до закону про рекламу та десятки підзаконних актів. І в Нацраді, і медіа-екперти кажуть - на це знадобиться щонайменше рік.