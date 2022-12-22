Розбирають електроцигарки, щоб робити розвідувальні безпілотники, повербанки та ліхтарики для ЗСУ. Студенти Чернівецького політехнічного коледжу у такий спосіб допомагають боротися з ворогом. Працюють безе перепочинку. З волонтерами познайомилася Ольга Лучек.

Ці молоді люди поки лише вчаться, та вже допомагають військовим. Денис - студент третього курсу Чернівецького політехнічного коледжу - розробив систему для скидання боєприпасів з дронів. Пристрій вже використовують на передовій.

Денис, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Вставляється ось такий боєприпас, печатаємо на 3-Д принтері волани, вони допомагають стабілізувати боєприпас у польоті, ось тако він вставляється. Це можна всьо дистанційно робити, на великій відстані, точно попадати в ціль, знищувати танки і людей ворожих.

Одну систему можна зробити за день.

Денис, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Є готові системи скидання. Але вони коштують дуже дорого, як пів коптера. Вирішили зробити саморобну. Спрацьовує чітко, не клине, нічо все як має бути.

А от Олександр спеціалізується на підсумках для рожків. Почав їх проєктувати після того, як попросили бійці з передової. Корпуси друкує на 3Д принтері, шліфує, а потім обшиває тканиною.

Олександр, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Для 3Д принтера була розроблена прошивка, аби можна було загрузити 3д модель, її власне надрукувати, так само викроєння, оці всі тканинні елементи і підшито тут спеціальні резиночки, аби зручніше тримати ріжок. Це був доволі довгий процес, потрібно було виміряти вагу, товщину цих стінок.

Крім того, студенти збирають однарозові електронні цигарки. Їх якраз сортує Олексій. Хлопець розповідає, в ці пристрої ставлять батарейки, які можна використовувати повторно як у дронах, так і в станціях керування.

Олексій, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Ми розбираємо використані елоктронні сигарети, сортуємо акумулятори для павербанків, система сортування проста, у нас є відходи, пластик, батарейки з невідомою ємністю, і по наростаючій ємності батарейки.

Іван з цих акумуляторів робить повербанки.

Іван, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Хлопці розбирають їх, приносять нам запаєні коробки з акумуляторами, ми їх спаюємо. Корпус друкуємо на 3-д принтері, склали, скрутили і відправили. Також збираємо зарядки для цих самих повербанків, його можна зарядити від любого джерела живлення до 30 вольт.

Іван, студент Чернівецького політехнічного фахового коледжу:

Хлопцям допомагає тим, що в них в окопах світла нема, а підсвітити десь там, зарядити магазини чи підготуватись до бою, потрібно якесь освітлення.

Та найбільше студенти пишаються своїми розвідувальними дронами. Їх хлопці постійно удосконалюють за побажаннями бійців. Безпілотники виготовляють під конкретні військові підрозділи, з необхідними характеристиками. Тож майже кожен унікальний.

Ці молоді інженери вже виготовили півтисячі систем скидання для дронів, та зібрали ще сотню розвідувальних пташок. І ті вже встигли зарекомендували себе на полі бою.