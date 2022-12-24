Видатки Великої Британії на оборону в 2023 році мають зрости на 1 мільярд фунтів стерлінгів. Про це пише газета The Telegraph з посиланням на джерело у парламенті.

За даними газети, за збільшення видатків на озброєння виступив міністр оборони Бен Воллес, цю пропозицію підтримав британський Мінфін.

За оцінками військових експертів, на яких посилається The Telegraph, щоб уникнути скорочення бюджету Міноборони Британії у 2024–2025 роках він має зрости з 48,6 млрд фунтів стерлінгів до 50,1 млрд. Тобто очікується збільшення бюджету як мінімум на 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

Очікується, що навесні наступного року глава Мінфіну Джеремі Хант оголосить про збільшення видатків на оборону. Збільшення бюджету розглядатиметься як перемога Бена Воллеса, який торік активно наполягав на збільшенні видатків на оборону.

У 2023 році Сполучене Королівство планує поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Їх поставлять у рамках контракту про військову допомогу на суму 250 млн фунтів стерлінгів.

За даними ВВС, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак попросив оцінити вплив військової допомоги Києву на перебіг війни з росією.

Цього тижня повідомлялося, що Британія передала Україні нову партію високоточних ракет Brimstone 2.