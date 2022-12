Українські військові провели тренування, під час яких вони вчилися діяти злагоджено та відбивати наступ ворога. Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

Відомство оприлюднило відео з навчань українських військових.

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254