Міноборони Британії показало тренування українських військових [ Редагувати ]
Українські військові провели тренування, під час яких вони вчилися діяти злагоджено та відбивати наступ ворога. Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.
Відомство оприлюднило відео з навчань українських військових.
Командна робота - запорука успіху, українських новобранців вчать працювати разом у бою, щоб перемогти ворога. Подивіться, як ці новобранці відбивають наступ противника на тактичних заняттях з бойовою стріляниною у снігу разом з британською армією цього місяця.
Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 22, 2022
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