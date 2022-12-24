Голова Міноборони Франції відвідає Київ [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню приїде до Києва з офіційним візитом у середу, 28 грудня.
Про це повідомляє BFM TV.
Як зазначає видання, цю інформацію йому підтвердили у французькому оборонному відомстві. Підкреслюється, що міністр відвідає Україну для того, щоб продемонструвати підтримку Франції та вшанувати пам'ять жертв.
При цьому, точна програма візиту міністра залишається невідомою. Однак у Міноборони розповіли, що Лекорню зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, а також вшанує пам'ять загиблих військових під час відвідин пам'ятника героям у Києві.
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